İnşaat Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Artıyor

Depremlerin ardından inşa süreci ile inşaat sektöründe çalışan sayısı yüzde 24,5 arttı.

17.11.2024 11:51
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ve ülke genelinde devam eden inşa ve kentsel dönüşüm süreci, inşaat sektöründe çalışan ücretli çalışan sayısına da yansıdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ücretli çalışan sayısı eylül ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artışla 15 milyon 973 bin 744 oldu.

Söz konusu dönemde inşaat sektöründe çalışanların sayısı da yüzde 6,3 artışla 1 milyon 877 bin 727'ye yükseldi.

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Şubat 2023 sonrası ivme kazandığı görüldü.

Deprem bölgesinde başlatılan inşa seferberliği ve ülke genelinde kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla Şubat 2023'te 1 milyon 508 bin 194 olan inşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, Eylül 2024'te 1 milyon 877 bin 727'e ulaştı. Böylece 19 aylık süreçte söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı yüzde 24,5 arttı.

"Bölgede binlerce yapı inşa ediliyor"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de konuya yönelik değerlendirmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşası için hızlı bir çalışma sürecinin başladığına dikkati çekti.

Depremlerin yarattığı geniş çaplı yıkımın, özellikle konut ve altyapı projelerinde hızlı ve kapsamlı bir inşa süreci gerektirdiğini belirten Eren, "Bölgenin imarında gerçekleştirilen çalışmalar kamunun gözetiminde ilerlemekte ve binlerce yapı inşa edilmektedir." dedi.

Eren, yeni inşaat projelerinin, sektörün büyümesine ve iş gücü talebinin artmasına neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle ülkemizin çeşitli yerlerinde inşaatlarda çalışanlar, afet bölgesinin yeniden imarında çalışmaya başladı. Sektörde artan talep, diğer sektörlerdeki istihdamın veya yeni eğitim almış iş gücünün inşaat sektörüne geçiş yapmasını sağladı. Bu da kayıtlı çalışan sayısının artması konusunda önemli bir etkendir."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Deprem, İnşaat, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Artıyor - Son Dakika

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