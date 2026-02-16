İnşaat Üretimi Yüzde 7,5 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat üretiminin yıllık yüzde 7,5, aylık yüzde 1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık ise yüzde 1 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.