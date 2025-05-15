İnşaat Üretiminde Yıllık Artış, Aylık Düşüş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat üretiminin mart ayında yıllık yüzde 10,5 arttığını, aylık yüzde 2,5 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,0 arttı. İnşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. Bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.