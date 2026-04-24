İnşaat ve yapı denetim sektörünün sorunları görüşüldü

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 4. Meslek Komitesi tarafından düzenlenen sektör toplantısında, yapı denetim ve inşaat başta olmak üzere sektörel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıya ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri, 4. Meslek Komitesi ve Grup üyelerinin yanı sıra Trepaş'tan Ebru Köse ve Feyzullah Çamlar, Kapaklı Belediyesi'nden Oktay Mazioğlu, Çerkezköy Belediyesi'nden Yusuf Bozoğlu, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Tekirdağ Şube Başkanı Yener Atbaşı ve Trakya Müteahhitler Birliği Başkanı Selçuk Yıldız katılım sağladı.

"Ortak akılla hareket edeceğiz"

Program kapsamında sektör temsilcileri, mevcut sorunları ve çözüm önerilerini detaylı şekilde ele alarak fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Trepaş, Kapaklı Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi temsilcilerine sektörel sorunlar doğrudan aktarıldı. Toplantının sonunda, gündeme alınan sorunların takibinin yapılacağı ve kısa süre içerisinde daha üst düzey kurum yetkililerinin katılımıyla yeni bir toplantının gerçekleştirileceği belirtildi. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin toplantıda yaptığı değerlendirmede iş birliği sürecine vurgu yaparak, "Çerkezköy ve bölgemiz için inşaat ve yapı denetim sektörünün sorunlarını ele aldık. Bizler, sektör temsilcilerinin dile getirdiği sorunları çözüm odaklı bir anlayışla ilgili kurumlara aktarmaya devam edeceğiz. Ortak akıl ve iş birliğiyle hareket ederek hem sektörümüzün sorunlarına çözüm olacak adımlar atılacaktır" dedi. - TEKİRDAĞ