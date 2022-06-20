Intel, AB'den yaklaşık 600 milyon avro faiz istedi - Son Dakika
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Intel, AB'den yaklaşık 600 milyon avro faiz istedi

20.06.2022 20:37
Intel, AB'den yaklaşık 600 milyon avro faiz istedi

ABD merkezli çip üreticisi Intel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 13 yıl önce kestiği 1 milyar avronun üzerindeki para cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından AB'den faiz olarak 593 milyon avro talep etti.

ABD merkezli çip üreticisi Intel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 13 yıl önce kestiği 1 milyar avronun üzerindeki para cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından AB'den faiz olarak 593 milyon avro talep etti.

AB Genel Mahkemesi kayıtlarına göre, Intel firması AB Komisyonuna karşı hukuki süreç başlattı.

Intel, mahkeme başvurusunda, Komisyonun para cezasına karşı açtığı davayı kazanmasının ardından kendisine iade edilen ceza miktarının yeterli olmadığını iddia etti.

AB'ye 2009'da 1 milyar 60 milyon avro ceza ödediğini belirten firma, cezayla ilgili hukuki sürecin bu yılın ocak ayında kendi lehine sonuçlandığını anımsattı.

Komisyonun ana para ile kendisine faiz olarak 38 milyon avro ödediğine işaret eden firma, söz konusu ceza miktarı için en az Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeniden finansman oranı olan yüzde 1,25 seviyesinde faiz ödenmesi gerektiğini, ayrıca ceza olarak bu oranın yüzde 3,5 olarak hesaplanmasını talep etti.

Intel, mahkemeden söz konusu hesaplama ile Komisyonun kendisine 593 milyon avro tazminat ödemesini istedi.

Süreç hakkında

AB Komisyonu, 2009'da ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro ceza vermişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, bu yılın ocak ayında Intel'in AB Komisyonu tarafından verilen para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, Intel'e 13 yıl önce 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararının iptaline hükmetmişti.

Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl iptal edilen antitröst davalarında ödenmiş para cezaları için temerrüt faizi verilmesini sağlayacak bir karar almıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Intel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Intel, AB'den yaklaşık 600 milyon avro faiz istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Intel, AB'den yaklaşık 600 milyon avro faiz istedi - Son Dakika
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