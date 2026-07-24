Intel'in Geliri Yüzde 25 Arttı - Son Dakika
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Intel'in Geliri Yüzde 25 Arttı

24.07.2026 00:15
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Intel, ikinci çeyrekte yıllık bazda gelirini yüzde 25 artırarak 16,1 milyar dolara ulaştı.

ABD'li çip üreticisi Intel'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 artış kaydetti.

Intel, 2026 nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 16,1 milyar dolara yükseldi. Intel, geçen yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firma, bu yılın üçüncü çeyreğindeki gelir beklentisinin ise 15,8 milyar ila 16,8 milyar dolar aralığında olduğunu duyurdu.

Intel, bu yılın ikinci çeyreğinde 11 milyar dolar net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolar zarar bildirmişti.

Çip üreticisinin hisse başına zararı bu dönemde 2,16 dolar oldu. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 67 sent zarar etmişti.

Öte yandan, tek seferlik kalemler ve özel değerlemeler hariç tutulduğunda şirketin hisse başına düzeltilmiş karı 42 sent olarak gerçekleşti.

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın bilgi işlem gücüne yönelik benzeri görülmemiş bir talep yarattığını belirtti.

Tan, ikinci çeyrek sonuçlarının şirketin 15 yılı aşkın süredir elde ettiği en güçlü gelir artışını yansıttığını kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Intel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Intel'in Geliri Yüzde 25 Arttı - Son Dakika

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