İntermob Mobilya Yan Sanayi Fuarı 26. kez kapılarını açıyor

Ekonomi

Mobilya yan sanayi fuarı İntermob, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 26. kez kapılarını açacak.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, fuar, mobilya aksesuarlarından orman ürünlerine, mobilya kimyasallarından döşemelik malzemelere kadar sektörün tüm yeniliklerini bir araya getirecek. RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) işbirliğiyle düzenlenen İntermob Fuarı, 12-15 Eylül arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

12 salonda toplam 120 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarda, 550'nin üzerinde katılımcı firma ve temsilcisi yer alacak.

Sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak fuara 9 bini uluslararası olmak üzere 45 binden ziyaretçinin katılması bekleniyor.

İntermob Fuarı, orman ürünleri, yonga levha, kapı, kapak, panel, profil, kaplama, kenar bandı, mobilya aksesuarları ve sistemleri, mobilya kimyasalları, boyalar, yapıştırıcılar, üretim malzemeleri ve ekipmanları, döşemelik malzeme ekipmanları, kumaş ve sünger kesme makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesini sergileyecek.

Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar ve diğer birçok bölgeden katılımcılara yeni pazarlara ulaşma ve işbirlikleri geliştirme fırsatı sunan fuar, ziyaretçilerine sektörün son trendlerini keşfetme imkanı tanıyacak.

Fuarda, Türk firmalar, uluslararası işbirlikleriyle sinerji yaratarak yeni pazarlara açılacak, dünya devleriyle yarışacak ve özgün tasarımlarıyla dünya markalarına ilham olacak. Sektör, dünya genelindeki mobilya yan sanayi taleplerini karşılama konusunda da önemli bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor.

Sektördeki yenilikçi fikirlerin ve teknolojilerin sergilenmesine olanak tanıyan İntermob Fuarı, düzenlenen seminerler ve panellerle sektör profesyonellerine bilgi ve deneyim paylaşımı olanağı da sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, fuarın sektördeki dinamikleri ve yenilikleri belirlediğinin altını çizerek, fuara bu yılki katılımın artmasını beklediklerini ifade etti.

Global işbirlikleriyle fuarın bilinirliğini artırdıklarını kaydeden Öner, "Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Avrupa'ya yoğunlaştığımız tanıtım programımız ile birlikte bilhassa Almanya, İtalya, Polonya ve Romanya gibi önemli mobilya üretim merkezlerinde İntermob'u sektör profesyonellerine tanıttık. Asya ve Amerika kıtalarından da bir ilgi söz konusu. Özellikle ABD, Almanya, İtalya, Polonya ve Hindistan gibi ülkelerdeki ziyaretçi sayılarımızı artırmayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öner, fuarın bu yıl estetik ve fonksiyonel tasarım, sürdürülebilirlik ve yenilik olmak üzere üç temel ilke etrafında yoğunlaştığını belirtti.