Invamed,19. Dünya Fleboloji Kongresi'nde yerini aldı - Son Dakika
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Invamed,19. Dünya Fleboloji Kongresi'nde yerini aldı

14.09.2022 15:56
Invamed,19. Dünya Fleboloji Kongresi'nde yerini aldı

Invamed, Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) tarafından düzenlenen 19. Dünya Fleboloji Kongresi'nde yerini aldı.

Invamed, Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) tarafından düzenlenen 19. Dünya Fleboloji Kongresi'nde yerini aldı.

Invamed 19. Dünya Fleboloji Kongresi'nin diamond sponsoru olarak kongre kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kongrede konuşan Invamed Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, kongreye yerli sanayiciler ve üreticiler olarak Türkiye'nin yerli üretmiş olduğu ürünleri anlatmak üzere dahil olduklarını söyledi.

Uluslararası anlamda seçimle yapılması nedeniyle Türkiye'de yapılan ilk cerrahi kongre olduğunu belirten Dinç, "Özellikle kalp ve damar cerrahisinde yaptığımız girişimsel işlemleri dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak varis tedavisinin, dünyada en çok ikinci ölüm sebebi olan akciğer embolisinin tedavi yöntemlerinin konuşulduğu bir kongre.

Bunlar artık ülkemizde yerli imkanlar ile üretilebiliyor. Yerli firmalarımızın hemen hemen hepsi burada. Bizler de çalışmalarımızı elimizden geldiğince doğru şekilde, bilimsel kaynaklarla anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Geçmişte hastaların varis ameliyatı olduktan sonra en az 3 gün hastanede yatmak zorunda kaldığını aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Varis ameliyatında damarlar tamamen dışarı çıkarılıyordu ama geldiğimiz noktada sadece iğne deliğiyle robotik olarak, herhangi bir anestezi uygulamadan hastayı yoğun bakıma almadan varisler artık tedavi edilebiliyor. Bu ülkemizde gerçekleştirilen ürünle yapılıyor. Bugün bu kongrenin konusu olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ürünleri bilim insanlarımız, yerli üreticilerimiz ve üniversitelerimiz sayesinde üretir hale geldik.

Burada 50'nin üzerinde ülke var ve burada üretilen ürünlerimiz 'Made in Türkiye' markasıyla ihracatı yapılıyor. En doğru şekilde Türk hekimlerimiz tarafından bilimsel kaynaklar ile anlatılıyor. Yerli üretimin de ülkemizde oluşması için bizleri heveslendiren kalp damar cerrahlarına teşekkür ediyoruz."

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt da dünyanın en büyük varis ve damar hastaları kongresinin İstanbul'da düzenlendiklerinden dolayı büyük onur duyduklarını kaydetti.

Kongreye 5 kıta 56 ülkeden katılımcı olduğunu ifade eden Bozkurt, "Katılımcılarla bilimsel verileri konuşarak paylaşım yapıyoruz. Şu an itibarıyla 1.740 katılımcı var kongreye bunların 400'ü Türk geriye kalan ise yabancı. Bu kongrede varis ve damar hastalıkları hakkında her şey konuşuluyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Invamed,19. Dünya Fleboloji Kongresi'nde yerini aldı - Son Dakika

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