IPARD III Programında Değişiklikler - Son Dakika
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IPARD III Programında Değişiklikler

02.07.2026 09:55
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Tarım Bakanı Yumaklı, IPARD III Programı'nda avans oranının %30'a yükseldiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 4. Program Değişikliği'nin onaylandığını belirterek, "LEADER Tedbiri kapsamında, yerel eylem gruplarına uygulanabilecek avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından "IPARD III Programı 4. Program Değişikliği"nin onaylanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Program çerçevesinde hayata geçirilen yeni düzenlemelerle, M6-Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarında sulama birliklerinin de faydalanıcı olarak desteklerden yararlanabileceğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"LEADER Tedbiri kapsamında yerel eylem gruplarına uygulanabilecek avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi. Yüzde 40–59 oranında ortopedik engele sahip vatandaşlarımız, proje seçiminde ilave 10 puan almaya hak kazandı. M10-Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri, IPARD III Programı kapsamına dahil edildi. Düzenlemelerin ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yumaklı, IPARD III Programına ilişkin detaylı bilginin "ipard.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer aldığını da kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IPARD III Programında Değişiklikler - Son Dakika

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