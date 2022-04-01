İpekyolu Belediyesinden 'KDV' denetimi - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesinden 'KDV' denetimi

01.04.2022 17:11
İpekyolu Belediyesinden 'KDV' denetimi

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi, KDV oranının düşürülmesi nedeniyle marketlerde denetim gerçekleştirdi.

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi, KDV oranının düşürülmesi nedeniyle marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu sonrasında bazı ürünlerde KDV oranlarında indirimler uygulanacağını bildirmişti. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesinin ardından İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirildi. İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu ve zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde, tüketicilerin temel ihtiyaç maddeleri bünyesinde olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek bezleri gibi ürünlerin satışında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini ve bunun etiket fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmadığı denetlendi. Uygulamaya uymayan marketlere yönelik tutanak düzenlenirken, verilen süre sonunda etiketlerini güncellemeyen firmalara ilgili yasalar çerçevesinde cezai müeyyide uygulanacağı bildirildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İpekyolu Belediyesinden 'KDV' denetimi - Son Dakika


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