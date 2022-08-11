İtalyan zeytinyağı uzmanlarından Kilis Zeytin üreticilerine eğitim - Son Dakika
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İtalyan zeytinyağı uzmanlarından Kilis Zeytin üreticilerine eğitim

11.08.2022 16:38
İtalyan zeytinyağı uzmanlarından Kilis Zeytin üreticilerine eğitim

İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle, Kilis-İtalya Zeytin Programı öncesi İtalyan uzmanlar Kilis'te üreticilere eğitim verdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle, Kilis- İtalya Zeytin Programı öncesi İtalyan uzmanlar Kilis'te üreticilere eğitim verdi.

İtalyan Zeytinyağı tadım uzmanı Elvan Uysal Bottoni, zeytinyağı uzmanı Luca Mencaglia ve üzüm bağları uzmanı Valentina Favretto Kilis'e geldi. Kilis'te zeytinyağı üreticileri, fabrikaları gezen İtalyan uzmanlar, daha sonra üreticiler ile bir araya geldi. Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın da katıldığı toplantıya detaylı bir şekilde üreticilere eğitim verildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Kilis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Polat, Kilis zeytinyağını ulusal ve uluslararası tanıtımı için çalıştıklarını ifade ederek, "Kilis zeytinyağının hak ettiği yere ulaşması için çalışıyoruz. Kilis içerisinde ve dışında etkinlikler yapıyoruz. Etkinliklerimiz çerçevesinde da İtalya'da konusunda uzmanlar Kilis'e geldi. İtalyan heyeti, üreticilerimiz ile bir araya geldi. Onlara tecrübelerini anlattılar. Üreticilerimize eğitim veriyorlar" dedi.

Zeytinyağı uzmanı Luca Mencaglia, Kilis'te üreticiler ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Ağustos ayı olmasına rağmen zeytinyağı iyi korunmuş durumdadır. Kilis zeytinyağı açısından gelişmekte potansiyeli olan bir şehirdir. İyi bir çalışmayla daha kaliteli zeytinyağına ulaşılacağını düşünüyorum" diye konuştu. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Zeytinyağı, İtalya, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalyan zeytinyağı uzmanlarından Kilis Zeytin üreticilerine eğitim - Son Dakika

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