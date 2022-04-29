İpekyolu'nda halk ekmek satışı başladı - Son Dakika
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İpekyolu'nda halk ekmek satışı başladı

29.04.2022 15:35
İpekyolu'nda halk ekmek satışı başladı

Van'ın İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları doğrultusunda modern ekmek tesislerinde üretilen halk ekmeğin satışına başlandı.

Van'ın İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları doğrultusunda modern ekmek tesislerinde üretilen halk ekmeğin satışına başlandı.

Hijyenik ve sağlıklı şekilde gıda mühendislerinin kontrolünde üretilen ve 2 liradan satılacak olan ekmek, ilçenin merkez mahallelerinde tespit edilen noktalardaki büfelerde satışa sunuldu.

Açıklamalarda bulunan İpekyolu Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Bugün itibari ile ekmek satışı için 10 büfemizi hizmete sunduk. İlerleyen günlerde 10 ekmek satış büfemizi de hizmete açacağız. Halkımıza ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Amacımız halkımıza her alanda faydalı hizmetler sunabilmek. Sosyal belediyecilik çerçevesinde başlatmış olduğumuz halk ekmek satış hizmetimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Satışların ilk etapta merkez mahallelerde başladığı, ilerleyen dönemlerde ise kırsal mahallelerde devam edeceği ifade edildi. - VAN

İpekyolu'nda halk ekmek satışı başladı
İpekyolu'nda halk ekmek satışı başladı
İpekyolu'nda halk ekmek satışı başladı

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Emre Aydın, İpekyolu, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İpekyolu'nda halk ekmek satışı başladı - Son Dakika


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