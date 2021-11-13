İpsala'da 43 kadın girişimciye 4 bin 515 tavuk verildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" kapsamında tavuk dağıtımına başlandı.

Edirne Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta" projesi kapsamında, İpsala ilçe genelinde tavuk ve ekipman dağıtımı töreni düzenlendi.

İpsala Fuar alanında gerçekleşen törene, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve teknik personelleri de eşlik etti.

Kadın üreticileri başta olmak üzere projeyle ilgilenen tüm ilgili ve paydaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen proje tanıtım programında, 43 kadın girişimciye, 4 bin 515 Atak-s tavuk ve yem dağıtımına yapıldı.

İpsala Kaymakamlığı'dan yapılan açıklamada, "Tüm köylerde ve ilçe merkezinde gerçekleştirilen tavuk ve ekipman dağıtım süreci sonrasında, projenin başarıyla sürdürülmesini ümit ederek, tüm üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu dileriz. Ayrıca desteklerinden dolayı Edirne Valimiz Ekrem Canalp'a çok teşekkür ederiz" denildi. - EDİRNE