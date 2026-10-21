İpsala Karaağaç'ta üreticiler bu sezon 400 ton ceviz rekoltesi bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İpsala Karaağaç'ta üreticiler bu sezon 400 ton ceviz rekoltesi bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala'nın Karaağaç köyünde bu sezon yaklaşık 400 ton ceviz rekoltesi bekleniyor. Hasadın sürdüğü köyde geçen yıl don nedeniyle yaşanan verim kaybının bu yıl görülmediğini belirten üreticiler, ürün kalitesinden memnun olduklarını söylüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde bu sezon yaklaşık 400 ton ceviz üretimi bekleniyor. Geçen yıl don nedeniyle yaşanan verim kaybının bu yıl görülmediğini belirten üreticiler, ürün kalitesinden memnun olduklarını ifade etti.

Karaağaç köyünde ceviz üretimi yapan ve aynı zamanda muhtar azası olan Uğur Eski, köy genelinde yaklaşık 400 ton rekolte beklediklerini söyledi. Kendi üretim alanında 60 dekardan yaklaşık 25 ton ceviz elde etmeyi beklediğini belirten Eski, ürünlerin kalite açısından iyi durumda olduğunu ve kalibre değerlerinin 30-34 aralığında bulunduğunu kaydetti.

Tüccarlara Karaağaç çağrısı

Hasadın devam ettiğini belirten Eski, Karaağaç köyünde yetiştirilen cevizlerin kalitesinden memnun olduklarını ifade etti. Sulama konusunda Karasa Sulama Kooperatifi ve Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla destek aldıklarını belirten Eski, ceviz alımı yapan tüccarlara seslenerek ürünleri yerinde görmeleri ve üreticilerle doğrudan görüşmeleri çağrısında bulundu.

"Bu yıl yüzümüz güldü"

Ceviz üreticisi Burak Koç da 2026 yılı hasadına başladıklarını belirterek, yaklaşık 7 yıl önce Chandler cinsi ceviz diktiklerini söyledi. Normalde İstanbul'da yaşadığını ve hafta sonları köye gelerek ceviz ağaçlarının bakımını yaptığını anlatan Koç, hasat edilen cevizleri dolu ve boş ayrımından geçirdikten sonra 25 kilogramlık çuvallara doldurarak paketlediklerini kaydetti. Koç, sulama projesinin tamamlanmasıyla üretim açısından daha iyi bir

Üretici Tanju Özgür ise bu sezon verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtti. Geçen yıl don nedeniyle ürün kaybı yaşandığını hatırlatan Özgür, bu yıl benzer bir sorunla karşılaşmadıklarını ve verimin yüksek olduğunu söyledi.

Cevizin toptan satış fiyatının yaklaşık 250 lira, perakende satış fiyatının ise 300 lira seviyesinde olduğunu aktaran Özgür, piyasada ticaretin henüz tam anlamıyla hareketlenmediğini ifade etti. Özgür, fiyatların ilerleyen günlerde yükselmesini beklediklerini kaydetti.

Ceviz sofraya gelene kadar 8-10 aşamadan geçiyor

Ceviz üretiminin yoğun emek gerektirdiğini belirten Özgür, hasadın ağaçların silkelenmesiyle başladığını, ardından cevizlerin toplanarak yıkama, soyma ve kurutma işlemlerinden geçirildiğini anlattı. Paketleme işlemiyle satışa hazır hale getirilen ürünlerin sofraya ulaşana kadar yaklaşık 8-10 aşamadan geçtiğini söyledi.

Sulama projesiyle üretim alanı genişleyecek

Karaağaç köyünde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirten Özgür, sulama projesinin tamamlanmasıyla üretim alanının 3-4 bin dekara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Mevcut durumda tankerlerle su taşıyarak sulama yaptıklarını anlatan Özgür, Devlet Su İşleri yetkililerinden aldıkları bilgilere göre köyde küçük göletler ve kapalı sistem sulama projesi üzerinde çalışıldığını söyledi. Projenin yaklaşık yüzde 90-95 seviyesinde tamamlandığını belirten Özgür, suyun gelecek yıl üreticilerin kullanımına sunulmasını umut ettiklerini kaydetti.

Sulama imkanlarının artmasıyla işçilik yükünün azalacağını, üretim alanlarının genişleyeceğini ve daha iri, kaliteli cevizlerin yetiştirilebileceğini belirten Özgür, Edirne'de ceviz üretiminin önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyelere ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Karaağaç köyünde üreticiler, bu sezon beklenen 400 tonluk rekoltenin sevincini yaşarken fiyatların yükselmesini ve sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: İHA
KaraağaçEkonomiİpsalaEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
7 meslek grubuna daha yeşil pasaport TBMM’ye sunuldu, işte kriterler 7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
14:08
L’Equipe, Slavia Prag maçındaki hatalı pası nedeniyle Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 verdi
L’Equipe, Slavia Prag maçındaki hatalı pası nedeniyle Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 verdi
14:02
Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti
Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti
13:51
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:33
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:38:43. #.0.2#
SON DAKİKA: İpsala Karaağaç'ta üreticiler bu sezon 400 ton ceviz rekoltesi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei