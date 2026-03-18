Irak'ın Kredi Notu Negatif İzlemeye Alındı

18.03.2026 15:05
S&P, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Irak'ın kredi notunu negatif izlemeye aldı.

S&P Global Ratings, Orta Doğu'daki gerilim sonrası Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ve buna bağlı olarak Irak'ın petrol üretiminde yaşanan keskin düşüş nedeniyle ülkenin uzun vadeli kredi notunu negatif izlemeye aldığını bildirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini fiilen kapatmasının ardından birçok Körfez ülkesi, ihracat yapamadığı için petrol ve gaz üretimlerini önemli ölçüde azaltmak zorunda kaldı.

Bu ülkeler arasında ekonomisi petrol üretimine yüksek oranda bağımlı Irak da yer alıyor.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings'in analizine göre, Irak'ın petrol üretimi Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından günlük 4,2 milyon varilden yaklaşık 1,2 milyon varile geriledi.

Irak'ın petrol üretimindeki uzun süreli aksamanın, halihazırda cari işlemler gelirlerinin yaklaşık 10 ayını karşılayan önemli uluslararası rezervlere rağmen 2026 boyunca ülkenin mali ve dış dengesi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Bu kapsamda kuruluş, Irak'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden 'B-' seviyesindeki kredi notlarını negatif izlemeye aldı. Kurum, ülkenin kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden notlarını 'B' seviyesinde, transfer ve konvertibilite değerlendirmesini ise 'B-' olarak teyit etti.

Negatif izleme kararı, Orta Doğu'daki çatışmanın şiddetlenmesine bağlı olarak petrol üretimindeki keskin düşüş nedeniyle Irak'ın notunun düşürülebileceği riskini yansıtıyor. Kuruluş, negatif izleme kararını 90 gün içinde sonuçlandırmayı planlıyor.

Petrol, Irak'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yaklaşık yüzde 60'ını, kamu gelirlerinin yüzde 90'ını ve mal ihracatının yüzde 95'ini oluşturuyor. Dünyanın beşinci en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Irak, OPEC+ ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından üçüncü en büyük ihracatçı konumunda bulunuyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak üretimdeki kesintilerin sürmesi, ülkenin ticari borç yükümlülüklerini ödeme kapasitesi üzerinde etkili olabilir.

Kaynak: AA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Paket paket tavuklar çöpe gitti Paket paket tavuklar çöpe gitti
İran’ın Dünya Kupası’na katılmak için bir şartı var İran'ın Dünya Kupası'na katılmak için bir şartı var
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
