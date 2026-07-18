Irak ve Suriye'den Petrol Boru Hattı Anlaşması - Son Dakika
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Irak ve Suriye'den Petrol Boru Hattı Anlaşması

18.07.2026 00:09
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Irak ve Suriye, petrol boru hattının yeniden inşası için mutabakat imzaladı. Proje stratejik önemde.

Irak ile Suriye, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşasını ve faaliyete geçmesini öngören mutabakat metnini ABD'nin başkenti Washington'da imzaladı.

Mutabakat metni, ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı Bassem Abdul Karim Nasr ile Suriye adına Suriye Petrol Şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Youssef Qablawi tarafından imzalandı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen imza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirecek projenin bölge açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

Mutabakat zaptının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyumun projenin teknik ve finansal süreçlerini yürüteceği kaydedildi.

Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından "ikincil konuma düşürecek" bir sürecin önünü açacağını belirtti.

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük bölgesini Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na bağlayan boru hattı, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sırasında hasar görmesinin ardından hizmet dışı kalmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Suriye, Enerji, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Irak ve Suriye'den Petrol Boru Hattı Anlaşması - Son Dakika

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