İran'da yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı'nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İran'da yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı'nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

İran\'da yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı\'nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

İran tarafından yaşanan sistemsel sorunlar nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu. Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 15 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, İran'a geçmek ve yüklerini teslim etmek için uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı. Tır sürücüleri, bu durumun İran tarafından kaynaklandığını belirtti ve kısa sürede sorunun çözülmesini umut etti.

24.02.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran tarafından günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 15 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu belirten Bahri Tekin, "Öğle saatlerinde Esendere'den Yüksekova'ya gittiğimiz sırada 15 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu vardı. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu çile biter, herkes yoluna devam eder. Yoksa günlerdir bunlar burada bekliyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Esendere, Hakkari, İran, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran'da yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı'nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:31:04. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı'nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement