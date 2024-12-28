İran Plakalı Taşıtlara Depo Muafiyeti Kaldırıldı

Ekonomi

Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için standart depo muafiyeti uygulanmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Türk plakalı ticari taşıtların İran'dan ülkeye giriş yaptığı sırada İran'dan yakıt alıp almadığına bakılmadan depo hacmi kadar akaryakıt aldığı varsayılarak ücret tahsil edilmesi uygulamasına mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amacıyla, İran plakalı ticari taşıtlara getirilen standart depo muafiyetinin kısıtlanması amacıyla alındı.

Buna göre, Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenen standart depo muafiyeti, otobüsler hariç Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulanmayacak.

Otobüsler hariç İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depoları üzerinden, ilgili petrol ürünü için litre başına Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanan özel tüketim vergisi tutarının yüzde 155 fazlası vergi ve maktu vergi tahsil edilecek.