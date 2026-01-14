İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi - Son Dakika
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

14.01.2026 11:42
İran'daki protestolar, ABD'nin ticaret yaptırımları ve ''dış askeri müdahale'' söylemleri piyasaları baskılarken, İran riyali TL karşısında da sert değer kaybıyla gündeme geldi; 1 riyal 0,000040 TL seviyesinde işlem görülüyor.

İran'daki protestolar, ABD'nin ticaret yaptırımları ve "dış askeri müdahale" söylemleri piyasaları tedirgin ederken, İran riyali TL karşısında da tarihin en düşük seviyelerine geriledi.

İRAN GÜNDEMİ PİYASALARI KİLİTLEDİ

İran başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Ülkede süren rejim protestoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararı, İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı.

BM: ASKERİ SÖYLEMLERİN ARTIŞINDAN ENDİŞELİYİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'daki protestolara karşı dış askeri müdahale söylemlerinin artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Trump'ın İranlı protestoculara gösterilere devam etmeleri yönünde mesaj verip "Yardım yolda" ifadesini kullanmasına ilişkin soruya yanıt veren Dujarric, İran'ın durumuyla ilgili askeri söylemlerdeki artıştan "çok endişeli" olduklarını söyledi.

RİYAL TL KARŞISINDA DA ERİDİ

Bu gelişmelerin yarattığı tedirginlik, yaptırımların gölgesinde değer kaybeden İran resmi para birimi riyaldeki zayıflamayı daha görünür hale getirdi. Paylaşılan güncel kur ekranına göre 1 İran riyali 0,000040 Türk lirası seviyesinde fiyatlandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mossi mossi :
    komşu komşunun külüne muhtaçtır.iran sınır komşumuz destek olmak lazm 40 15 Yanıtla
  • Tuna güler Tuna güler:
    İran yönetimini asla sevmiyorum ve desteklemiyorum ama kendi sınırları içerisinde olan egemen bir ülkeye hiç kimse karışmaması gerekiyor. İran halkı kendi sorununu kendisi çözmeli 40 2 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    söylediklerinin her kelimesine katılıyorum 2 0
  • Ali Levent Ali Levent :
    Paradan bir gecede 6 sıfır atar, adına YENİ RİYAL der, olur biter. Bizim de bir sıfır atmamızın zamanı geldi. Bugünün 200 Lirası 10 yıl öncesinin 20 lirası oldu. 19 3 Yanıtla
  • 7858 7858:
    bu deccal Amerika olduğu sürece Ortadoğu'da huzur olmayacak ne yazık ki Ortadoğu ulkelerini yönetenler bütün yöneticiler onun emrinde millet olarak aklımızı başımıza almamız lazım oyuna gelmeyelim ülkemizi koruyalım 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
