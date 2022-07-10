İranlı turistler Van esnafına çifte bayram yaşattı - Son Dakika
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İranlı turistler Van esnafına çifte bayram yaşattı

10.07.2022 11:10
İranlı turistler Van esnafına çifte bayram yaşattı

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistler, esnafa çifte bayram yaşattı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistler, esnafa çifte bayram yaşattı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa çifte bayram yaşattı. İranlı turistlerin Van için önemli bir potansiyel olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, "Van 2022 yılında turizm alanında hak ettiği noktaya koşar adımlarla ilerlemektedir. Daha çok İranlının Van'a gelip Van'da konaklaması ve Van'da geceleme sayısının artması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu noktada özellikle otelcilerin ve esnafın yüzünün güldüğünü söylemek mümkündür. Çünkü doluluk oranında da bir artış söz konusu. O bağlamda 2022 yılı içerisinde Van'ın turizm alanında iyi bir noktaya gelebileceğine olan inancımı tutmuş oluyorum" dedi.

"İranlı misafirlerin sayısı temmuzun ilk haftası itibarıyla yaklaşık 10 bini bulmakta"

İranlı turistlerin Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Van'ı tercih etmelerinin esnafı sevindirdiğinin altını çizen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Basın Müşaviri Yılmaz Tekin ise, "İranlı misafirlerimiz Van'a, esnaf ve sanatkarlarına çifte bayram yaşatmıştır. Van Shopping Fest'te yaklaşık 155 bin 500 İranlı misafirimiz Van'a gelirken, bayram nedeniyle gelen İranlı misafirlerin sayısı ise temmuzun ilk haftası itibarıyla yaklaşık 10 bini bulmakta. Dolayısıyla Van esnaf ve sanatkarımız çifte bayram yaşamıştır" ifadelerini kullandı.

Nüfusu 1 milyon 200 bine yaklaşan Van'ın aldığı turist sayısının pandemiden önce 1 milyon olduğuna değinen Tekin, "Bunun 500 bini yerli ve yabancı turistlerden, 500 bini de İranlı misafirlerden oluşuyor. Dolayısıyla Van esnaf ve sanatkarlarımız bu bayramı son derece mutlu geçirdiler. Bizler de Van ESOB olarak bu gelişmelerden son derece mutluyuz" diye konuştu.

"İran pazarı Van için can damarıdır"

İran pazarının kendileri için can damarı olduğunu belirten Tamara Business Otel Müdürü Alim Akın, "İran pazarı Van için can damarıdır. Bizim her anlamda bu pazarı elimizde tutmamız gerekir. Bizim olmazsa olmazımız İran pazarıdır. Onun değerini bilmemiz gerekiyor" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İran, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İranlı turistler Van esnafına çifte bayram yaşattı - Son Dakika

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