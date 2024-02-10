İranlı turistler Van esnafını sevindirdi

İran'daki 4 günlük tatil Van esnafının yüzünü güldürdü
VAN - Ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, şehir esnafının yüzünü güldürdü.
Her tatil fırsatını değerlendirerek ülkelerinden Van'a gelen İranlı turistler, esnafa adeta can suyu oluyor. Gün boyu cadde ve sokaklarda gezerek Van'a canlılık katan İranlı turistler, yaptıkları alışveriş ile de esnafın yüzünü güldürüyor. Gündüz mağazalarda alışveriş yapmanın tadını çıkaran İranlı turistler gece ise eğlence merkezinde gönüllerince eğleniyor. İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden esnaf ise bu durumun iyi değerlendirilmesi ve İranlı misafirlerin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini söylediler. İranlı turistlerin Van için can suyu olduğunu belirten esnaf, bu durumun sadece yılın belli aylarında değil 12 aya yansımasını arzu ettiklerini söylediler.
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