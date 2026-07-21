IREN Limited, 2,8 Milyar Dolar Değerinde Sözleşme İmzaladı

IREN Limited, yapay zeka geliştiricileriyle toplam değeri 2,8 milyar dolar olan bulut hizmetleri sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

IREN Limited, önde gelen yapay zeka geliştiricileriyle toplam değeri 2,8 milyar dolar olan yeni çok yıllı bulut hizmetleri sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Anlaşmaların ardından şirket, yıl sonu Yapay Zeka Bulut yıllıklandırılmış gelir hedefini 3,7 milyar dolardan 4 milyar doların üzerine çıkardığını ve bu hedefin yaklaşık yüzde 85'inin artık sözleşme altına alındığını açıkladı.

Öte yandan şirket; Teksas Childress'teki 750 MW'lık kampüsünde büyük ölçekli sıvı soğutmalı veri merkezleri inşa ediyor. - İSTANBUL