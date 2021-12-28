İş adamı Fatih Çelik: "Arap yatırımcıların ilgisi artıyor"

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin hareketlenmesinin ardından Arap yatırımcıların gözü yeniden Türkiye'ye döndü. İş adamı Fatih Çelik, özellikle turizm, konut gibi alanlarda Arap yatırımcıların ilgisinin arttığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin hareketlenmesinin meyveleri kısa sürede alınmaya başladı. Bir çok Arap yatırımcı yeniden gözünü Türkiye'ye çevirdi. Asya ve Avrupa'nın kesişim noktası olması, Arap yatırımcıları cezbediyor. Özellikle turizm ve inşaat alanında Arap yatırımcılar Türkiye'yi tercih ediyor.

"Hemen karşılığını gördük"

Birleşik Arap Emirlikleri ile hükümet nezdinde yapılan anlaşmaların ardından hareketliliğin tekrar başladığını ifade eden iş adamı Fatih Çelik, "Hali hazırda devam eden bir süreç vardı. Ancak ilişkilerin zayıflamasının ardından Arap yatırımcılar Türkiye'den ayrılmışlardı. Son yaşanan gelişmeler, anında karşılık gördü. Tekrar bir hareketlenmenin yaşandığını görüyoruz" dedi.

"Özellikle turizm ve konut alanında yatırım yapıyorlar"

Arap yatırımcıların özellikle turizm ve konut alanında yatırım yaptığına dikkat çeken Fatih Çelik, "Devam eden otel inşaatlarının yeniden başladığını görüyoruz. Yeni otel yapmak için girişimleri sürüyor. Özellikle konut yapımı ve konut alımı konusunda bir hareketlilik var. Ülkemize döviz girdisi açısından önemli hamleler. En çok İstanbul'un tercih edildiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında Ege ve Marmara bölgesi çok tercih ediliyor. Bu sürecin giderek artacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA