İş Ahlakı Zirvesi'nde Sosyal Fayda Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

İş Ahlakı Zirvesi'nde Sosyal Fayda Vurgusu

İş Ahlakı Zirvesi\'nde Sosyal Fayda Vurgusu

EasyApp CEO'su Enes Zahid Urhan, projelerde sosyal faydayı hedeflemenin önemine değindi.

09.11.2024 13:48
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EasyApp Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Enes Zahid Urhan, sosyal faydayı hedefleyen projelere bakılması gerektiğini belirterek, "Doğru bir hedef, doğru insanların bir yere gelmesini sağlıyor. Doğru insanların da iş ahlakı ortalaması görece daha yukarıda oluyor." dedi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Zirve, Türkiye'de "İş Ahlakı"nı kamuoyunun, devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK'ların gündemine taşımayı ve iş ahlakı eğitimi konusunda eğitim-öğretim kurumları, meslek örgütleri ve iş dünyasında duyarlılık oluşturmayı ve yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Üniversiteler, meslek kuruluşları ve iş dünyasının iş ahlakı uygulamaları alanında teorik ve pratik ortak çalışmalar yapmasına zemin oluşturmayı amaçlayan zirvenin, iş ahlakında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarması ve kamuoyunun gündemine taşıması da öngörülüyor.

Zirve kapsamında düzenlenen "Yeni Nesil Girişimcinin İş Ahlakı" konulu panelde konuşan EasyApp Üst Yöneticisi Zahid Urhan, startupların ölçeklenme ve büyüme yolculuğunda üstlerinde çok ciddi bir baskı olduğunu ve bu baskı oluşumunda insanların bir takım iş ahlaksızlığına kayabildiğine vurgu yaptı.

Bu noktada bazı prensipler üzerinde durulması gerektiğini ifade eden Urhan, "Bunlardan bence ilki ideal hedef. İdeal hedef olduğu zaman sadece ticari başarıyı güden bir hedeften ziyade sosyal faydayı hedefleyen projelere bakmak gerektiğini düşünüyorum. Doğru bir hedef, doğru insanların bir yere gelmesini sağlıyor. Doğru insanların da iş ahlakı ortalaması görece daha yukarıda oluyor." diye konuştu.

Urhan, bir diğer önemli konunun da sürdürülebilir büyüme olduğunu kaydederek, büyümenin temelinde hız olduğunu ve bu hızın insanları dikkatsizleştirdiğini belirtti.

Hızlandıkça bazı değerlerin otomatik olarak kaybedildiğini aktaran Urhan, adil medeniyete sahip olan toplum olarak hız kavramı yerine büyümede yeni bir kavram ortaya koymaları gerektiğini dile getirdi. Urhan, "Dolayısıyla bizim büyüme stratejilerimizin en temelinde muhakkak hızın yanında belki biraz daha bereket diye adlandırabileceğimiz, bilançolarda matematiğin içinde göremeyeceğimiz ama işin önemli bir hususu olan ve sürdürülebilir büyümenin de bence en önemli çıktılarından biri olan bu konuya daha önce dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

"Startuplar geleceği pazarlıyor"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Ekonomik Güçlendirme Departmanı Koordinatörü Sami Serdar ise iş ahlakının hangi kaynaklarla uygulanması gerektiğine yönelik bir temel felsefe olduğunu ifade etti.

Serdar, İslam dünyasının yaklaşık 450 milyonluk bir genç kitleye sahip olduğuna ve girişimci kitlesinin çok büyük olduğuna işaret ederek, "Bu kitlenin yeteneği, akli melekelerindeki gücü, iştahı, bu yenilikçi teknolojileri ortaya koyabilme kabiliyeti oldukça yüksek. Ama imkanlar noktasında, imkanlara erişimde handikapları var." dedi.

Goldframer Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Melih Turan da erken aşamada startuplarda problemlerin yaşanabildiğine işaret ederek, büyüme aşamasında ortaklık probleminin ve daha sonrasında takım probleminin olabildiğine dikkati çekti.

Turan, startupların geleceği pazarladığını ifade ederek, bu durumdan dolayı ciddi değerleme problemlerinin yaşanabildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Eğitim, CEO, Son Dakika

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