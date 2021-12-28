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İş Bankası'nda üst düzey atama - Son Dakika

İş Bankası'nda üst düzey atama

28.12.2021 17:00
İş Bankası'nda üst düzey atama

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Sevgin atandı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Sevgin atandı.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka yönetim kurulunun 28 Aralık 2021 tarihli toplantısında, Sezai Sevgin'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1990 yılında mezun olan Sezai Sevgin, aynı yıl Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda stajyer müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı.

1997 yılında İşbank AG'de görevlendirilen Sevgin, 1998 yılında Paris şubesinde müdür yardımcısı, 2002 yılında aynı şubede müdür oldu. 2004 yılında kurumsal pazarlama müdürlüğü grup müdürü, 2007'de ticari bankacılık pazarlama müdürü, 2011'de Gebze kurumsal şubesi, 2013'te ise Maslak Kurumsal Şubesi Müdürü olarak atandı. Sevgin, 2015 yılından bu yana bankanın iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.

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İş Bankası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'nda üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi


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