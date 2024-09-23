İş Bankası'ndan 560 Milyon Dolar Kredisi

Ekonomi

Türkiye İş Bankası, 560 milyon dolar tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi sağladığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, yabancı para cinsinden havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 450 milyon dolar ve 100 milyon euro tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi sağladı. Kredi, nihai vadeleri 10 yıl olan altı seriden oluşuyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca işlemle ilgili yaptığı açıklamada, seküritizasyon kredilerinin, görece uzun vade yapısı ve maliyet avantajları bakımından Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bankanın da 2000 yılından bu yana seküritizasyon kredileri yoluyla Türkiye ekonomisi için kullanmak üzere 7 milyar ABD Doları aşan tutarda kaynak sağladığını belirten Özşuca, "Bu yıl 100'üncü yaşını kutlayan bankamıza uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu işlemle, ekonominin lokomotif ve dönüştürücü özellikteki alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Söz konusu işlemle birlikte İş Bankası'nın, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, 2024 yılında sağladığı kaynak tutarı toplamda 900 milyon doları aştı. - İSTANBUL