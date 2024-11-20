İş Bankası'ndan Sürdürülebilir Krediler

Ekonomi

Türkiye İş Bankası, 494,9 milyon avro ve 584,5 milyon dolar tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredi anlaşmasında Bank of America, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör olarak Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü olarak, Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

İş Bankasının "Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi" doğrultusunda çevresel ve/veya sosyal alanlarda pozitif etki sağlamaya yönelik faaliyetlerin finansmanında kullandırılacak olan krediye, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki 23 ülkeden 48 banka katılım gösterdi. Söz konusu işlemde 10 yeni banka da yer aldı.

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde Euribor + yüzde 1,50, dolar diliminde ise SOFR + yüzde 1,75 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sürdürülebilirlik temelli kaynak temininin bankalarının stratejik hedeflerinin bir unsuru olduğunu belirtti.

Aran, "Sağladığımız bu kaynak ile ekonomide sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz. 1,1 milyar dolar tutarındaki bu kaynakla geçtiğimiz yılın aynı döneminde sağladığımız krediyi yüzde 124 oranında yenilemiş olduk. Bu krediyle birlikte Bankamızın 2024'de yurtdışından sağladığı toplam dış kaynak hacmi 5 milyar doları aştı. Bu türden kaynaklar, ülkemize ve 100'üncü yılını kutlayan İş Bankasına duyulan güvenin somut göstergesi ve aynı zamanda Bankamızın hedeflerine ulaşmasında önemli araçlar. İkinci yüzyılımızda da ekonomik gelişime sunduğumuz desteği sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.