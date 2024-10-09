İş Bankası'ndan Turizme 1 Milyar Dolar Destek - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan Turizme 1 Milyar Dolar Destek

İş Bankası\'ndan Turizme 1 Milyar Dolar Destek

İş Bankası, 2024 itibarıyla turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarını açıkladı.

09.10.2024 13:38
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İstanbul Turizm Fuarı açılışında konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "2024 yılı itibarıyla 2 yıllık süreçte turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracağımızı taahhüt ettik. Turizm sektörünün güçlü bir şekilde yanında olmaya, otel yatırımlarından renovasyonlarına, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar çok geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerimizle ekosistemin ihtiyaçlarına dokunmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Türkiye'den ve dünyadan turizm profesyonellerini buluşturan fuarın ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, turizmin; ülke ekonomisini ve sosyo-kültürel gelişimi besleyen büyük bir ekosistem belirterek, Türkiye'nin turizmdeki yüksek potansiyeline dikkat çekti.

"Sektörün dönüşümünde beraber olmak üzere çalışmayı sürdürüyoruz"

Geçen yıl ülkemizin turizm gelirinin 55 milyar dolar olduğunu, turist sayısının ise 56,7 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaştığını aktaran İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "Ülkemizin farklı bölgelerindeki potansiyel turistik destinasyonların gelişimine katkı sunacak çalışmaların planlanması, buna yönelik adımların atılması ve sektörü etkileyecek kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi sektörün gelişimi ve dönüşümlere hızlı uyum sağlaması açısından çok önemli. Değişen dinamiklerle ihtiyaçları günden güne farklılaşan turizm sektörünün dönüşümünde beraber olmak, global rakipler karşısında sektöre güç katmak, sektörün sürdürülebilirliğine katkı sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"İlk Turizm İhtisas Şubemizi Mart ayında açtık"

Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan İş Bankası'nın ilk yıllarından itibaren kalkınmada stratejik önemi olan sektörlere bütüncül bir yaklaşımla destek olduğunu, turizmin de bu yaklaşımla ele alındığını ifade eden Sezgin Yılmaz, "2024 yılı itibarıyla 2 yıllık süreçte turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracağımızı taahhüt ettik. Turizm sektörünün güçlü bir şekilde yanında olmaya, otel yatırımlarından renovasyonlarına, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar çok geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerimizle ekosistemin ihtiyaçlarına dokunmaya devam ediyoruz. Sektör paydaşlarıyla aynı dili konuşmak, ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek iş birlikleri geliştirmek gibi bir misyonla çalışmalarına başlamış olan Turizm İhtisas Birimimizi, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdik. Bununla beraber tarım ve girişimcilik alanlarında hizmet veren, sektör ihtiyaçlarına yönelik, gelenekselden farklı ihtisas şubelerimize turizmi de ekledik ve Türkiye'nin ilk Turizm İhtisas Şubesini Mart ayında Antalya'da hizmete sunduk. Turizme bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Uzun yıllardır Zeugma, Patara, Teos, Nysa, Kaman Kalehöyük, Stratonikeia antik kentlerinde yapılan kazı çalışmalarına verdiğimiz destek, Müzelerimiz, tarihi kültürel mirasımızı geleceğe taşımak için attığımız adımlar, bu yaklaşımımızın bir parçası. Ülkemizin geleceği için stratejik önem verdiğimiz turizme, gerek finansal çözümlerimizle, gerek ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerimizle, tarihi mirasımızı ve doğayı korumak için gerçekleştirdiğimiz projelerle destek vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Turizme 1 Milyar Dolar Destek - Son Dakika

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