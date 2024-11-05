İş Bankası'nın Büyüme Stratejisi - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'nın Büyüme Stratejisi

İş Bankası, 291 milyar TL özkaynak ve 3,2 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaştı, projeleriyle ekonomiye katkı sağlıyor.

05.11.2024 09:39
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TÜRKİYE İş Bankası, 291 milyar TL'ye ulaşan özkaynak ve 3,2 trilyon TL düzeyinde aktif büyüklüğe ulaştı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk dokuz aylık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; teknoloji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve üretken yapay zekayı iş süreçlerine dahil ettiklerini, odaklandıkları tarım, turizm, girişimcilik, KOBİ ve işletme bankacılığı alanlarında ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak şekilde çalıştıklarını belirtti.

Aran, "Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemiz için bir bankanın çok daha ötesinde bir kurum olduğumuza inanıyoruz. 2 Kasım'da Samsun'da çocuklarımızla birlikte diktiğimiz fidanlarla 81 İlde 81 Orman Projesi'ni 100. yılımızda yeniden başlattık. 81 ilimizde beş yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca, 3 Kasım'da Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun startını verdik. Maraton koşmak dayanıklılığı, direnci, azmi, dayanışmayı ve zindeliği simgeliyor. İş Bankası da 100. yılında genç ve dinamik bir girişim olarak, ikinci yüzyılına emin ve sağlam adımlarla ilerliyor, ülke ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE 100 MİLYAR TL EŞİĞİNİ AŞAN İLK TL YATIRIM FONU OLDU'

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada şu verilere yer verildi:

"Eylül sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,6 trilyon TL, gayri nakdi kredi hacmi ise 539 milyar TL'ye ulaşan bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı, 2,1 trilyon TL oldu. Ayrıca, İş Bankası'nın ülkemizin ilk yatırım fonu olarak kurduğu TI1 – İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, Türkiye'de 100 milyar TL eşiğini aşan ilk TL yatırım fonu oldu.

Geniş şube ağı ve dijital kanallardan sunduğu etkin müşteri hizmetleriyle tasarrufu özendirmeye çalışan İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, Eylül 2024 döneminde yılsonuna kıyasla yüzde 23,4 artışla 2,1 trilyon TL seviyesine ulaştı. TP mevduat hacmi ise yüzde 28,9 oranında artarak 1,1 trilyon TL'ye yükseldi.

İş Bankası'nın, bu yılda yurt dışından sağladığı kaynak tutarı toplamda 4 milyar ABD dolarını aştı. Yılın ilk dokuz ayında ise 34,7 milyar TL düzeyinde net kar elde eden bankanın sermaye yeterliliği oranı yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti."

Kaynak: DHA

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