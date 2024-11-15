İş Bankası ve Beko'dan Sürdürülebilir Finansman İşbirliği

Ekonomi

İş Bankası, "Sürdürülebilir Tedarikçi Finansmanı Sistemi" (STFS) hizmetinde ilk işbirliğini Beko ile gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tedarikçinin "faktoring" işlemine konu edilmesine onay verdiği fatura bilgileri ve elektronik dosyaların bankaya elektronik ortamda iletildiği STFS ile tedarikçiler, "Uyum Durumu Raporu"ndaki sürdürülebilirlik puanlarına göre söz konusu vadeli alacaklarını bankanın avantajlı faiz oranları üzerinden erken ödemeyle temin edebilecek.

Türkiye'de ilk defa uygulanacak yeni sistem, İş Bankasının sürdürülebilir finansman sağlamasına, Beko'nun ise düşük karbonlu tedarik zincirine geçiş hedeflerine ve ihtiyaçlarını uygun maliyetle karşılayarak nakit akışlarını hızlandırabilmesine katkı sağlayacak.

"Çevreci ekonomiyi destekleyen yeni bir iş modeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden İş Bankası Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Berkin Ergan, STFS'nin çevreci ekonomiyi destekleyen yeni bir iş modeli olduğunu belirterek, "Geleceğin Bankası vizyonumuz doğrultusunda işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacak çözüm ortaklarıyla işbirliği yaparak esnek, sürdürülebilir, etkin ve verimli finansman modellerini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Beko ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğiyle çevreye duyarlı iş modellerine destek olmaktan ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Ergan, "Sürdürülebilirlik odaklı finansman modelleriyle iş dünyasına, doğaya karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Beko Finansman ve Kurumsal Risk Kıdemli Direktörü Mine Şule Yazgan da Beko olarak iş dünyasının, endüstrinin karbonsuzlaştırılması ve net sıfır ekonomiye geçişte önemli bir sorumluluğu olduğunun bilinciyle tüm değer zincirlerinin sürdürülebilirliğini önceliklendirdiklerini kaydetti.

Şirketlerinin 2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için sürdürülebilirlik alanında öncü yatırımlar yatığını kaydeden Yazgan, "İşbirliğimiz ile düşük karbonlu ekonomiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, 2030'a kadar tedarikçilerimizin yeşil elektrik kullanım oranını yüzde 100'e çıkarmak." şeklinde görüş belirtti.