İş Bankası ve Beko’dan Sürdürülebilir İş Birliği

Ekonomi

İş Bankası, Türkiye'de uygulanacak Sürdürülebilir Tedarikçi Finansmanı Sistemi hizmetinde ilk iş birliğini Beko ile gerçekleştirdi. Yeni sistem, bankanın sürdürülebilir finansman sağlamasına, şirketin ise düşük karbonlu tedarik zincirine geçiş hedeflerine katkı sağlayacak.

İş Bankası, Sürdürülebilir Tedarikçi Finansmanı Sistemi hizmetinde ilk iş birliğini Beko ile gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, tedarikçinin faktoring işlemine konu edilmesine onay verdiği fatura bilgileri ve elektronik dosyaların bankaya elektronik ortamda iletildiği Sürdürülebilir Tedarikçi Finansman Sistemi (STFS) ile tedarikçiler, Uyum Durumu Raporu'ndaki Sürdürülebilirlik Puanlarına göre söz konusu vadeli alacaklarını bankanın avantajlı faiz oranları üzerinden erken ödeme ile temin edebilecek. Yeni sistem ile Beko tedarikçisi firmalar, İş Bankası desteğiyle şirketin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izlerini azaltma yolunda ilerlerken, likidite ihtiyaçlarını uygun maliyetle karşılayarak nakit akışlarını hızlandırabilecek.

İş Bankası Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Berkin Ergan, Sürdürülebilir Tedarikçi Finansman Sistemi'nin çevreci ekonomiyi destekleyen yeni bir iş modeli olduğunu belirterek, "'Geleceğin Bankası' vizyonumuz doğrultusunda işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacak çözüm ortaklarıyla iş birliği yaparak esnek, sürdürülebilir, etkin ve verimli finansman modellerini hayata geçiriyoruz. Şirket ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile çevreye duyarlı iş modellerine destek olmaktan ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı finansman modelleriyle iş dünyasına doğaya karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Beko Finansman ve Kurumsal Risk Kıdemli Direktörü Mine Şule Yazgan ise, "Şirket olarak iş dünyasının, endüstrinin karbonsuzlaştırılması ve net sıfır ekonomiye geçişte önemli bir sorumluluğu olduğunun bilinciyle tüm değer zincirimizin sürdürülebilirliğini önceliklendiriyoruz. Şirketimiz 2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için sürdürülebilirlik alanında öncü yatırımlar yapıyor. İş birliğimiz ile düşük karbonlu ekonomiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, 2030 yılına kadar tedarikçilerimizin yeşil elektrik kullanım oranını yüzde 100'e çıkarmak" dedi. - İSTANBUL