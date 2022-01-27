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İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor - Son Dakika

İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor

27.01.2022 17:45
İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde uyum ve iş birliği içerisinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde uyum ve iş birliği içerisinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. ASKİ ekiplerinin altyapı işlerini tamamladığı cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışması yürütüyor. Çalışmaları bölge sakinleri büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyum ve iş birliği Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yatırıma dönüşmeye devam ediyor. Bu kapsamda ASKİ ekipleri tarafından Davutlar'dan başlayarak Güzelçamlı Mahallesi'ne kadar uzanacak olan yaklaşık 35 kilometrelik bir alanda kanalizasyon hattı çalışmaları sürdürülüyor.

Nisan 2019'dan bu yana Davutlar Mahallesi'ne 75 bin 286 metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, 2022 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlgili kurumlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarda bugüne kadar 20 sokak ile 2 caddenin alt ve üstyapıları bütünüyle yenilendi. Fatih Caddesi, Tütüncü, Arapçı, Hazar ve Kavak sokaklara kilit parke taşı döşeme çalışması da son sürat devam ediyor. Kilit parke taşı döşeme çalışmasının ardından İstiklal, Menderes ve Atatürk caddelerine toplam 50 bin metrekare sıcak asfalt dökülecek.

Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yapılan yatırımlar bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Yaklaşık 2 yıldır Davutlar'da yaşadığını belirten Bülent Sezginer, "Belediye Başkanımız Ömer Günel sayesinde yollarımız yenilenmeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de mahallemizin alt yapısını düzeltmek için yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. İki belediyenin ekipleri de büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu nedenle kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ise "Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimizde hizmet seferberliğimiz bütün hızıyla sürüyor. Başkanımız Ömer Günel, her iki mahallemize de çok büyük önem veriyor. Ekiplerimiz Fatih Caddesi ve bağlantı sokakları ile mahallemizin Kuşadası tarafından girişinde bulunan bölgede çalışmalarını tamamlamak üzere. Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri kısa sürede bitirilmesi hedeflenen çalışmalardan sonra sağlıklı bir alt ve üstyapıya kavuşacak" diye konuştu. - AYDIN

İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor
İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor
İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor
İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor
İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor

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Güzelçamlı, Davutlar, Kuşadası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı'ya hizmet olarak dönüyor - Son Dakika Ekonomi


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