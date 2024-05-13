İş dünyası temsilcileri, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

İş dünyası temsilcileri, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi\'ni değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni enflasyonla mücadeleye önemli bir adım olarak değerlendirdi.

13.05.2024 16:26
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Ankara'da açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, enflasyonla mücadele kapsamında başta kamu olmak üzere her kesimin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Gültepe, bu çerçevede Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Paketin kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin ve yatırımlarda verimlilik olmak üzere üç önemli ayağı bulunuyor. Açıklanan önlemler kadar uygulama süreci de büyük önem arz ediyor. Uygulama aşamasının tavizsiz bir şekilde yürütülmesi, hem enflasyonla mücadeleye pozitif yönde katkı sağlayacak hem de devletin verimliliğe odaklanacağı yönünde güçlü bir mesaj olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da açıkladığı gibi önümüzdeki dönemde ilave önlemlerin devreye alınacak olmasını, kamunun bu süreçteki kararlılığının önemli bir göstergesi şeklinde değerlendiriyorum."

"İhracatçılar olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de enflasyon ile kararlı şekilde mücadele ve fiyat istikrarını merkeze alan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin hayırlı olmasını diledi.

Pelister, bu önlemlerin, tasarruf ve verimliliği artırmayı, kamu kaynaklarının daha etkin şekilde kullanılmasını ve ekonomik istikrarın sağlanmasını amaçladığını kaydetti.

Öte yandan tedbirlerin bir kısmının kararname ve genelgelerle yapılabilmesi mümkünken, diğer bir kısmı için kanun çıkarılması gerekliliğinden hareketle tedbirlerin detaylarının ortaya çıkmasının da bekleyip görülmesi gerektiğini ifade eden Pelister, şu değerlendirmede bulundu:

"Alınan bu tedbirlerin uygulamaya geçmesi ile birlikte maliyetlerde ne kadarlık bir tasarruf sağlayacağını görmek gerekiyor. Bunun yansıması zaman alacaktır ancak enflasyon ile mücadeleye önemli bir kazanım sağlayacağına ve katkısı olacağına inanıyoruz. Özellikle yerli ve milli üretim ve yatırımların önceliklendirilmesini önemsiyor, tüm sektörlere girdi sağlayarak ekonomide anahtar görevi gören stratejik kimya sektörünün yatırımlarda önceliklendirilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte üretimde yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme kaynak ayrılacak olmasını firmalarımız açısından çok değerli buluyoruz. İhracatçılar olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mustafa Gültepe, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş dünyası temsilcileri, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi - Son Dakika

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