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İşletmelere Enflasyon Düzeltmesi Uyarısı: Stok Değerlemelerini İyi Analiz Edin! - Son Dakika
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İşletmelere Enflasyon Düzeltmesi Uyarısı: Stok Değerlemelerini İyi Analiz Edin!

ORSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, işletmelerin stok değerleme yöntemlerini iyi analiz etmeleri ve avans hesaplarını dikkatle ayrıştırarak raporlamaları gerektiğini belirterek, iş dünyasına enflasyon düzeltmesi konusunda uyarıda bulundu.

İşletmelere Enflasyon Düzeltmesi Uyarısı: Stok Değerlemelerini İyi Analiz Edin!
20.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 11:14
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, iş dünyasına "enflasyon düzeltmesi" konusunda uyarıda bulunarak, işletmelerin, stok değerleme yöntemlerinin etkilerini iyi analiz etmeleri ve avans hesaplarını dikkatle ayrıştırarak raporlamaları gerektiğini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ve Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) işbirliği ile iş dünyasını yakından ilgilendiren konularda, OSTİM Konferans Salonu'nda bilgilendirme semineri düzenlendi.

ORSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Duman'ın "enflasyon düzeltmesi ve vergisel etkileri" konulu sunum yaptığı seminere, Başkan Levent Çamur ve yönetim kurulu üyeleri ile OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci ve OSSA Başkanı İbrahim Yarsan katıldı.

Duman, enflasyon düzeltmesinin 18 yıl aradan sonra yeniden uygulanacağını hatırlatarak, ilk kez 2004 yılında hayata geçen yasal düzenleme şartlarının 2024 yılı için yeniden oluştuğunu belirtti.

Bu şartlardan birinin yurt içi üretici fiyat endeksinin üç hesap dönemi boyunca artış oranının yüzde 100'ü geçmesi olduğunu bildiren Duman, "Diğeri ise üçüncü yılın oranının yüzde 10'dan büyük olmasıydı. Her iki şart da oluştu ve bilançolarımız düzeltilecek." ifadelerini kullandı.

Duman, işletmelerin düzeltilecek hesapları ve tutarları tespit etmesi, endekslenecek tarihleri belirlemesi, enflasyon farklarını hesap etmesi ve bu hesaplara ilişkin de raporlama yapması gerektiğine işaret ederek, "Temelde öz kaynağı güçlü firmalar enflasyondan oluşan zararlarını vergi matrahlarıyla ilişkilendirebilecek, öz kaynağı düşük firmalar da borçlarının enflasyon karşısındaki azalışlarının farklarını yine vergi matrahlarıyla ilişkilendirilecek. Amaç, stoklarını ve duran varlıklarını kredi borcuyla finanse eden işletmelerin borçlarındaki değer azalışının vergilendirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayınladığı sektör bilançoları raporuna da dikkati çeken Duman, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizin yüzde 70'inin borçla finanse edildiği gözlemlenmektedir. Buna karşılık özellikle imalat sektöründe vergi etkisi yaratacak duran varlık oranının yüzde 60 olduğu göz önünde bulundurulursa, işletmelerin varlıklarının yüzde 42'sinin borçlarının değer azalışları vergilendirilecek kazanç olarak dikkate alınacak. İşletmelere tavsiyemiz, derhal hazırlıklara başlamaları, stok değerleme yöntemlerinin etkilerini iyi analiz etmeleri, olabildiğince gerçek yöntemi kullanmaları, avans hesaplarını dikkatle ayrıştırarak raporlamalarıdır."

Kaynak: AA
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