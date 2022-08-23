Hak İş, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi - Son Dakika
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Hak İş, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi

23.08.2022 11:16
Hak İş, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsteğe Bağlı Sigortalıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsteğe Bağlı Sigortalıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti. Arslan, "HAK-İŞ olarak, İsteğe Bağlı Sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi (mümkünse 2000 öncesi) girişi olup, 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini talep ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e gönderdiği yazıda şu görüşlere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarına ilaveten İsteğe Bağlı Sigortalıların (İBS) mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da aynı kapsam/pakette değerlendirilmesi hususunu iletmek isteriz.

İsteğe bağlı sigortalı olarak sigortalılığını sürdüren vatandaşlar, örneğin 1990 öncesi sigortaya giriş yapmış ve bugün itibariyle 60 yaşında isteğe bağlı sigorta ödemeleri ile tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısını dolduramamaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi talebi değişik illerden yoğun olarak yapılmaktadır.

HAK-İŞ olarak somut talebimiz, İBS kapsamında yer alan, 1990 öncesi (mümkünse 2000 öncesi) girişi olup, 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini talep ediyoruz.

Bakanlığımızın, sosyal yaraların sarılması anlamında hali hazırda EYT'liler için ortaya koyduğu çalışmaya, İBS'lerin mağduriyetini gidermeyi de dahil etmesi, ülke çapında önemli bir toplumsal mağduriyeti giderip bu mağdurların devlet ve hükümetle kucaklaşma yaşamalarına yardımcı olacaktır.

Ülke çapında güzel bir uygulama olacağı düşüncesinden hareketle, Bakanlığımızın İBS konusundaki çözüm beklentisini hayata geçireceğine olan inancımızı ifade etmek isteriz". - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Vedat Bilgin, Hak İş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hak İş, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi - Son Dakika

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