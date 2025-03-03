İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum? - Son Dakika
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Ekonomi

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

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İş görüşmesinde aldığı maaş teklifi karşısında şaşkına dönen kadın, yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştı. Asgari ücretin altında maaş teklif edilmesine tepki gösteren paylaşım kısa sürede gündem oldu!

03.03.2025 11:23
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Bir kadın, katıldığı iş görüşmesinde yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak büyük yankı uyandırdı. " Türkiye'nin geldiği duruma bakın" notuyla yaptığı paylaşımda, kendisine teklif edilen maaşın asgari ücretin bile altında olduğunu belirtti.

"BEN BOŞANA MI OKUDUM?"

Kadının paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Görüşmeden çıktım. Kadının bana teklif ettiği maaş 15 bin TL. Asgari ücret 22 bin TL. Ben boşuna mı okudum? O kadar sinir bozucu ki… Bir de diyor ki 'Okuduysan ne olmuş? Okudun diye yüksek maaş mı alacaksın?' gibi bir şey söyledi."

"EĞİTİMLİ İNSANLARIN EMEĞİ..."

Bu paylaşım, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti ve iş piyasasındaki düşük maaşlar ile diplomalı işsizliği yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada "Eğitimli insanların emeği bu kadar ucuz olmamalı", "Asgari ücretin altında maaş teklif etmek nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar da "Ne yazık ki artık diploma, yüksek maaş garantisi değil" diyerek mevcut ekonomik duruma vurgu yaptı.

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?
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Asgari Ücret, Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Osman YILMAZ:
    senin kılık ve kıyafetine bakmışlardır birde boşuna okuduğuna bakmışlardır yani senden bir halt olmadığını gördüler ancak 15 bin tl teklif ettiler 185 331 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Sen kimsin la trol maaşı almak için yirtiniyorsunuz 0 0
  • stanciu george:
    mazözlerin bahşişi çok olur teyze 91 251 Yanıtla
    Ercan Bey:
    Diplomayı sadece bir kağıt parçasıdır. Diploma almak değil kendini geliştirmiş olmak önemli.. 1 0
  • Adem Şimşek:
    şimdi bu ahlaksız kişinin sözlerine inanan çıkarmı? tabiki hayır. 100 192 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Yalanmi yani o. C 1 0
  • ibrahim başaran:
    bence böyle gitmemeliydin 148 110 Yanıtla
  • murat keskin:
    evet bir atasözü derki okumak cehaleti alır emme velakin eşeklik baki kalir 108 55 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    hikaye anlatıp duruyor...kendine göre reklam yapıyor...belki günlüğün 15 bin TL dir 64 88 Yanıtla
  • aragorn:
    ikizleri maşallah 35 99 Yanıtla
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