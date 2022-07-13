TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı - Son Dakika
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TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

13.07.2022 10:16
TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜRKİYE'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti ve işsiz sayısı 3 milyon 785 bin kişi oldu.

TÜRKİYE'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti ve işsiz sayısı 3 milyon 785 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5 iken; kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken; kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İş gücü 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,3 OLDU15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,6, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16 iken; potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.


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TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Geçen Yıla Göre Yüzde 105,73 Arttı Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Geçen Yıla Göre Yüzde 105,73 Arttı
Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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