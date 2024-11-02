İş Makinesi İhracat Hedefi 2025 - Son Dakika
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Ekonomi

İş Makinesi İhracat Hedefi 2025

Türk iş ve inşaat makineleri üreticileri, 2025'te yeni ülkelere ihracat yapmayı planlıyor.

02.11.2024 11:48
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Türk iş ve inşaat makineleri üreticileri, 2025'te daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu, kümelenmenin 2007'de OSTİM OSB bünyesinde 25 firmayla kurulduğunu ve bugün itibarıyla 180 üretici firmaya ulaştığını bildirdi.

İş ve inşaat makinelerinin birçok alt sektörü olduğunu belirten Saraçoğlu, "İş ve inşaat makineleri, makine sektörü içerisinde en büyük 3. sektör. Kümelenme firmalarımızın toplam ihracatı, sektör ihracatının yüzde 60'ı kadar. Üyelerimiz 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyorlar. Geçen yıl sanayi ve madencilik makinelerinin ihracat değeri 1,9 milyar dolardı. Ocak ağustos döneminde ise 1,48 milyar dolara ulaşıldı." dedi.

"Yeni ülkelere ulaşmaya devam edeceğiz"

Ankara merkezli iş makinesi üreticilerinden Hidromek'in Pazarlama Müdürü Emrah Aksongur da ürettikleri farklı ürün gruplarındaki iş makinelerini, geniş bayi ağlarıyla birçok ülkeye ulaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde 159'uncu sırada yer aldıklarını anlatan Aksongur, "İhracat oranımız toplam satışlarımızın yüzde 50'sini oluşturuyor. Bugün 130'u aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içerisinde yeni bir ürün grubunu da pazara sunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışında satış ağımızı genişletmeye yeni ülkelere ulaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Aksongur, Türkiye'de iş ve inşaat makineleri sektöründe ilk teknoloji ve AR-GE merkezini 2014'te kurduklarını ve 2018'de 2'nci AR-GE merkezini de faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

Otonom, yarı otonom, elektrikli ve hibrit makineleri geliştirmek için AR-GE çalışmalarına gelecek yıl ağırlık vereceklerini de dile getiren Aksongur, şunları kaydetti:

"Yeni ürünlerimizin büyük bir bölümünü de ilk defa Türkiye pazarına sunuyoruz. Türkiye çok farklı saha şartlarını aynı coğrafyada barındırıyor. Maden, mermer ocakları gibi çok zorlu zemin koşullarında makinemizden dayanıklılık ve uzun ömürlü olması beklenirken, hafriyat alanlarında verimlilik, üretkenlik ve düşük yakıt tüketimi ön plana çıkıyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ürettiğimiz ürünler dünyanın birçok coğrafyasında da kabul görüyor, beğeni topluyor."

"Şirketlerin taleplerine göre tasarımlar yapabiliyoruz"

Copper Radyatör Pazarlama Müdürü Onur Baki Çelebi de bu yıl kurulan bir işletme olarak yer altı ve yer üstü makine gruplarının tamamı için radyatör üretimi yaptıklarını belirtti.

Yurt içinden ve dışından gelen talepler için Ankara'daki tesislerinde üretim yaptıklarını ifade eden Çelebi, "Ağırlıklı olarak grup maden makineleri radyatörleri üretiyoruz. Türkiye'deki madenler kadar Rusya, Afrika ülkeleri ve Türk devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ürün gönderiyoruz." diye konuştu.

Çelebi, gelecek yıl Türkiye'deki maden firmalarının tamamına hizmet ederek öz sermayelerini artırmayı hedeflediklerini ve şirketlerin taleplerine göre özel radyatör tasarımları yapabildiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Makinesi İhracat Hedefi 2025 - Son Dakika

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