İşCep, Dünyanın En İyi Mobil Uygulaması Seçildi

Ekonomi

Türkiye İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulaması İşCep, uluslararası finans yayını yapan Global Finance dergisi tarafından geçen yılın ardından bir kez daha "Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Londra'da düzenlenen "En İyi Dijital Banka Ödülleri" töreninde, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yurt dışında ve yurt içinde aldıkları ödüllerle Bankanın 100. yılına yakışır bir biçimde tarihe not düşmeye devam ettiklerini belirtti.

Aran, "İkinci yüzyılımıza Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık uygulamasıyla girmek bizler için gurur verici. Aldığımız ödüllerin, çalışmalarımızın uluslararası itibarlı kuruluşlar tarafından izlendiğini ve yaptıklarımızın uluslararası arenada da görünür hale geldiğini göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İşCep'i, Geleceğin Bankası vizyonumuz için lokomotif platform olarak konumlandırıyoruz. Bu başarıyı, hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalar ve ülkemize değer katma yaklaşımıyla yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucu olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

İşCep'in kullanıcı sayısı 15 milyona ulaştı

Ödüller, müşterilerin dijital hizmetleri kullanmaya teşvik edilmesindeki başarı, ürün yelpazesinin genişliği, dijital müşteri sayısındaki büyüme, uygulamaların işlevselliği gibi kriterlere göre seçiliyor. İş Bankası, dijital bankacılıkla ilgili toplam 17 kategoride ödüle layık görüldü.

2007'de Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması olarak hayata geçirilen İşCep, 15 milyon kullanıcıya sahip. Günde 6 milyon kişi tarafından 20 milyon kez ziyaret edilen uygulamadan 740'tan fazla farklı bankacılık işlemi yapılabiliyor.

İş Bankası'nın her 2 yeni müşterisinden biri, İşCep üzerinden müşteri oluyor. Bankanın, süper uygulama stratejisi doğrultusunda geçen yıl İşCep'e dahil ettiği "İşCep'le Hayatım" platformuyla bir yılda 4,5 milyonu aşkın kullanıcı etkileşime geçti.