İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı.

YEMEK ÜCRETLERİ 17 LİRADAN 55 LİRAYA ÇIKARILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Bilgin ile Atalay ve Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan net 55 liraya çıkartıldığı bildirildi.