İşgücü Uyum Programı Harçlığı Artıyor

Ekonomi

Bakan Işıkhan: "İşgücü Uyum Programı harçlığının artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşgücü Uyum Programı harçlığının artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesince basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak olan 30 bin temizlik işçisine ilişkin sorulan soruya, "30 bin kontenjanı milli eğitim bakanlığımıza tahsis ettik onları şartları MEB yapacak30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı harçlığının günlük 566 liranın az bulunmasına ilişkin ise, "Çalışma içerisindeyiz ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" yanıtını verdi.