Isı Stresi Yaz Aylarında Tehlikeli

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethi Kılıçaslan, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin vücutta "ısı stresi"ne neden olduğunu belirterek, bu durumun yalnızca fizyolojik değil, psikolojik etkiler de oluşturduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Fethi Kılıçaslan, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin neden olduğu "ısı stresi"nin, masum bir yorgunluktan çok daha fazlası olduğunu aktararak, sıcak çarpmasından korunmak için hayati önem taşıyan bilgilere ve acil durum müdahalelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçaslan, "Isı stresi" adı verilen durumun, yoğun sıcaklara karşı vücudun verdiği bir alarm tepkisi olduğunu belirterek, "Isı stresi" terleme, sinirlilik, uyku bozukluğu ve tansiyon düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri aşamada ise hayati riskler doğurabilir." uyarısında bulundu.

Sıcak ve nemli havaların yalnızca fizyolojik değil, psikolojik etkiler de oluşturduğunu aktaran Kılıçaslan, şu bilgileri paylaştı:

"Isı stresi denen bir durum var. Vücut bu yüksek ısıya hem fiziksel hem psikolojik olarak tepki veriyor. Uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik hali gözleniyor. Ardından terleme, tansiyon düşüklüğü ve sıvı kaybı gelir. Bu tablo sıcak çarpmasının bir önceki aşamasıdır."

Kılıçaslan, vücut sıcaklığının belli bir seviyeye kadar dengeleyici mekanizmalarla korunabildiğine, bu sınır aşıldığında ciddi sağlık sorunlarının başladığına dikkati çekerek, "Eğer bu stresle mücadele edilmezse vücut ısısı çok yükselir, tansiyon hızla düşer ve bayılmalar hatta koma gelişebilir. Bu noktada ısıyı dengeleyemeyen vücut artık ciddi anlamda hayati tehlike altındadır." ifadelerini kullandı.

Güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamak, bol su içmek ve mümkünse serin ortamlarda kalmak gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan, ısıya maruz kalındığında yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Kişi hemen gölge bir alana alınmalı, vücudu ılıkla yıkanarak soğutulmalı. El-yüz yıkama bile önemli. Evde uygulanabilecek bu basit yöntemler, vücut ısısını dengelemek için çok etkilidir. Yaşlılar, kalp-damar hastaları ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ısı stresi çok daha tehlikeli hale gelir. Bu grupların dış ortamla temasını en aza indirmesi gerekir."