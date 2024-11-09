İŞKUR 1.2 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , Türkiye İş Kurumu'nun ( İŞKUR ) 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR'un ocak-ekim dönemindeki hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Ekim Ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında; 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.