İŞKUR 1.2 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

İŞKUR 1.2 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi

İŞKUR 1.2 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi

Bakan Işıkhan, 2024 Ocak-Ekim döneminde 1.2 milyon vatandaşın İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini açıkladı.

09.11.2024 09:49
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR'un ocak-ekim dönemindeki hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Ekim Ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında; 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Yaşam, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞKUR 1.2 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika

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