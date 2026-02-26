İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak - Son Dakika
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Haberin Videosunu İzleyin
İslam Memiş\'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
26.02.2026 11:32
İslam Memiş\'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
İslam Memiş, Cenevre'deki kritik gelişmelere bağlı olarak altın ve piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek, anlaşma halinde düşüş, savaş haberi halinde ise yükseliş görülebileceğini ifade etti.

Altın piyasasında gözler bugün Cenevre'de yapılacak Washington-Tahran hattındaki 3. tur müzakerelere çevrildi. Taraflar arasında anlaşmazlıkların sürmesi halinde piyasalarda buna bağlı hareketlilik yaşanması bekleniyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FİYATLARDA

Yatırımcılar gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından izliyor. Günün ilk işlemlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Ons altın 5 bin 190 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 7 bin 323 TL'den alıcı buldu. Çeyrek altın ise 11 bin 923 TL bandında yer aldı.

"3 İHTİMAL VAR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global yayınında piyasadaki belirsizliğe dikkat çekti. Memiş, "Dananın kuyruğu kopacak. Yani bugün Amerika-Rusya arasındaki anlaşma, savaş ya da süreyi uzatma gibi üç tane ihtimal var. Bu ihtimal yine bilinmiyor. Dolayısıyla bugün öğleye kadar, nakite ihtiyacı olanlar, olmayanlar tamamen hissiyatıyla hareket edecek. Kesinlikle bir beklenti yok. Ne anlaşma kesinliği var, ne savaş kesinliği var, ne de uzatma kesinliği var. Tamamen belirsiz" ifadelerini kullandı.

"SERT DALGALANMA OLACAK"

Piyasalarda sert hareketler görülebileceğini belirten Memiş, sürecin tamamen haber akışına bağlı şekilleneceğini söyledi. Memiş, "Savaş haberi gelirse fiyatlar otomatikman yükselecek. Anlaşma haberi gelirse emtia tarafında sert düşüşler göreceğiz. Yine borsalarda sert yükselişler göreceğiz. Aynı şekilde önümüzdeki 10 gün de piyasa manipüle edilebilir ama sonuç itibarıyla bugün de piyasalar için bir karar günü olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir anlamda sert dalgalanma olacak" dedi.

"PANİK YAPILMAMALI"

Yatırımcıların acele karar almaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Anlaşma haberi gelmesi durumunda bir düşüş olursa bunu fırsat olarak değerlendirebilir. Jeopolitik gerilimin tekrar tırmanması durumunda varsa nakit ihtiyacı o şekilde görülebilir" diyerek değerlendirmesini tamamladı.

Son Dakika Ekonomi İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Gerçekten büyük laf etmiş Memiş anlaşma olursa düşüş savaş çıkarsa yükseliş olacakmis biz bunları niye tahmin edemiyoruz aceba uzman olmak böyle bir şey demekki 0 0 Yanıtla
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Onu benim ebem bile biliyor, boşversene 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
