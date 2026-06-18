İSO 500'de İhracat Başarısı - Son Dakika
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İSO 500'de İhracat Başarısı

18.06.2026 11:21
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Borsa İstanbul'daki 91 şirket, 2025'te 31 milyar dolar ihracat yaptı, Ford lider.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 sonuçlarına göre, listedeki Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler toplam 31 milyar 10,6 milyon dolar ihracat yaptı.

Dün açıklanan İSO 500 listesinde, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören 91 şirket yer alırken bu şirketlerin ihracat performansları göz doldurdu.

Söz konusu şirketler geçen yıl toplamda 31 milyar 10,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Bu şirketler İSO 500'ün toplam ihracatının yüzde 30'unu oluşturdu. Şirketlerin gerçekleştirdiği ihracat bir önceki yıla göre yüzde 9,2 arttı.

Listedeki Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 2024 yılında 88, bu şirketlerin ihracatları ise 28,4 milyar dolar olmuştu.

Bahsedilen şirketlerin toplam net satışları 4 trilyon lira ve toplam dönem karı 96,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. İSO 500 listesinde yer alan Borsa İstanbul şirketlerinin toplam aktif büyüklüğü de 3,4 trilyon lira olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Ford Otomotiv'den

İSO 500 listesinde yer alan halka açık şirketler arasında ihracatta ilk sırayı 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv aldı. Onu 5,3 milyar dolarlık ihracatla TÜPRAŞ, 2,2 milyar dolarla Arçelik takip etti.

Aktif büyüklükte 382,5 milyar lirayla ilk sırayı alan TÜPRAŞ'ı, 370,2 milyar lira ile ASELSAN, 323,2 milyar lira ile Ereğli Demir Çelik, 284,5 milyar lira ile Ford Otomotiv, 255,8 milyar lira ile Şişecam ve 201,9 milyar lira ile İskenderun Demir Çelik izledi.

İSO 500'de halka açık kuruluş sayısında son yıllarda yaşanan dikkati çeken ivme 2025'te de sürdü. 2022'de 73'e, 2023'te 85'e, 2024'te ise 88'e yükselen halka açık şirket sayısı, geçen yıl 3 şirketin daha eklenmesiyle 91'e çıktı ve İSO 500 tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişme, sanayi şirketlerinin sermaye piyasalarına ilgisinin artması ve finansman yapılarının çeşitlenmesi açısından olumlu bulundu.

İSO 500 listesinde yer alan ve Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirketlerin ilk 20'si şöyle:

Kuruluş Adı İhracat 2025

(Bin dolar)

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.11.359.551
TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.5.323.673
Arçelik A.Ş.2.184.054
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.891.558
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.875.207
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.857.784
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.743.053
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.650.549
Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.492.075
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.405.118
Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.385.467
AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.382.635
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.349.517
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.331.103
BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.326.616
Astor Enerji A.Ş.313.511
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.312.773
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.282.867
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.269.910
Aygaz A.Ş.252.470

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, İhracat, Finans, Ford, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO 500'de İhracat Başarısı - Son Dakika

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