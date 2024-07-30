İSO İkinci 500 Şirketleri 2023'te Büyüme Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

İSO İkinci 500 Şirketleri 2023'te Büyüme Kaybetti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışlarda 2023'te ivme kaybederek enflasyonun altında bir büyüme kaydettiğini belirtti. Ayrıca, ihracatın da bir önceki yıla göre yüzde 6,5 daraldığı ve sanayi istihdamının nispeten durağan seyrettiği bir yılda İSO İkinci 500'ün ücretli çalışan sayısındaki yüzde 9,1'lik artışın dikkat çekici olduğunu söyledi. Bahçıvan, ayrıca dijitalleşme ve yeşil dönüşümün küresel rekabete damga vuracağını vurguladı.

30.07.2024 11:43
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışlarda 2023'te ivme kaybederek enflasyonun altında bir büyüme kaydettiğini belirterek, "Bu şirketlerin ihracatının da bir önceki yıla göre yüzde 6,5 daralması dikkat çekti. Öte yandan, sanayi istihdamının nispeten durağan seyrettiği bir yılda İSO İkinci 500'ün ücretli çalışan sayısındaki yüzde 9,1'lik artış dikkat çekici ve takdire değerdir." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışmasının 2023 sonuçlarını değerlendirirken, İSO İkinci 500 kuruluşlarının 2023 performansına bakıldığında, dünyada yüksek jeopolitik gerilimler, artan kutuplaşma ve sıkı para politikaları gibi küresel büyümeyi baskılayan bir dizi gelişmenin etkilerinin görüldüğünü kaydetti.

Ülkedeki gelişmelere bakıldığında da 6 Şubat deprem felaketi ve ekonomi politikalarındaki radikal dönüşümün yansımalarının İSO İkinci 500 sonuçlarında etkili olduğunu ifade eden Bahçıvan, özellikle ekonomiyi yeniden rasyonel bir zemine çekmeye yönelik politikalar çerçevesinde faizlerin kademeli fakat güçlü bir şekilde yükseltilmesinin doğal olarak sanayinin finansman ve faaliyet koşullarına yansıdığını belirtti.

Bahçıvan, İSO İkinci 500'ün ekonomik ve finansal büyüklüklerini değerlendirirken bu gelişmeleri de göz önünde bulundurmakta yarar olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin İSO İkinci 500'ün üretimden satışları 2023'te ivme kaybederek enflasyonun altında bir büyüme kaydederken, bu şirketlerin ihracatının da bir önceki yıla göre yüzde 6,5 daralması dikkat çekti. Öte yandan, sanayi istihdamının nispeten durağan seyrettiği bir yılda İSO İkinci 500'ün ücretli çalışan sayısındaki yüzde 9,1'lik artış dikkat çekici ve takdire değerdir.

İSO İkinci 500'ün, İSO 500'le kıyaslandığında daha çok küçük ve orta ölçekli firmaları içermesi bakımından finansal koşullardaki dalgalanmalara karşı daha hassas olduğunu söylemek mümkün. Nitekim finansman giderleri, kambiyo zararları ve ödenen faizlerin net katma değerdeki payı gibi veriler, 2023'ün ikinci yarısına başlayan ekonomideki politika değişiminin ilk yansımalarını sunuyor. Şirketler faaliyet karlılığını büyük oranda korusa da artan finansman maliyetleri ve kambiyo zararlarının dönem karlılığını zayıflattığı görülüyor."

"Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm küresel rekabete damga vuracak"

Erdal Bahçıvan, "İSO 500'de de her yıl dikkatle takip ettiğimiz AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergelerin İSO İkinci 500'deki görünümüne baktığımızda 2023'te İSO İkinci 500'ün teknoloji yoğunluklarına göre katma değer dağılımı kısmi bir iyileşme sinyali verse de ulaşılan noktanın tıpkı İSO 500'de olduğu gibi tatmin edici olmadığı açık. Özellikle üretimden satışlara oranla AR-GE harcamalarının son üç yıldır patinaj yapmasını, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün küresel rekabete damga vuracağı bir gelecek açısından üzerinde durulmaya değer görüyoruz." açıklamasını yaptı.

İSO İkinci 500'ün performansını değerlendirirken 2023'ün iç ve dış dinamikler açısından rahat bir yıl olmadığını, ülkenin ekonomi politikalarında kritik bir sürece girerken sanayi kuruluşlarının yeni zorluklarla karşılaştığını ve önemli bir sınav verdiğini unutmamak gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, "Yine de sonuçlar, sanayicimizin en zor faaliyet koşullarında dahi ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini ortaya koymaktadır. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla ekonomik büyümemize, ihracatımıza ve istihdama katkılarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSO İkinci 500 Şirketleri 2023'te Büyüme Kaybetti - Son Dakika

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