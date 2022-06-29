İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde

29.06.2022 13:36
İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde

İspanya'da enflasyon, haziranda yüzde 10,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İspanya'da enflasyon, haziranda yüzde 10,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 10,2 oldu. Böylece ülkede enflasyon 1985 yılından, çekirdek enflasyon da yüzde 5,5 ile Ağustos 1993'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt fiyatlarında başlattığı yardımın (litre başına 20 sentlik indirim) etkisiyle nisanda düşüş gösteren enflasyon, mayısta yüzde 8,7'ye çıktıktan sonra yükselişini bu ay da sürdürdü.

Enflasyondaki yükselişin akaryakıt, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı, otel ve restoran fiyatlarındaki artışın da enflasyonun yükselmesinde etkili olduğu belirtildi.

İspanya Merkez Bankası, nisan ayında açıkladığı raporda, 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 7,5'e çıkarmıştı.

Sol koalisyon hükümeti, yüksek enflasyon ve ekonomik krize karşı özellikle yoksul kesimi korumak için geçen hafta 9 milyar avroluk yardım paketi açıklamıştı.

İspanya'da yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında, akaryakıtta litre başına 20 sentlik indirimin devam etmesi, işten çıkarma yasağına ek olarak yıllık geliri 14 bin avronun altında olanlar için aylık 200 avro yardım, primsiz emekliler ve dul maaşlarında yüzde 15'lik artış, toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'ye varan indirim yapılması ve elektrikte KDV oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi öngörülüyor.

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Kaynak: AA

İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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