İspanya'da işçi haklarını çiğneyen kurye şirketine 78,9 milyon avroluk para cezası - Son Dakika
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İspanya'da işçi haklarını çiğneyen kurye şirketine 78,9 milyon avroluk para cezası

21.09.2022 12:51
İspanya'da işçi haklarını çiğneyen kurye şirketine 78,9 milyon avroluk para cezası

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin bir yıl önce çıkardığı yasayla, dijital ortamdaki siparişlerle çalışan kuryelere tanınan işçi haklarını çiğnemekten ilk kez bir kurye şirketine para cezası kesildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin bir yıl önce çıkardığı yasayla, dijital ortamdaki siparişlerle çalışan kuryelere tanınan işçi haklarını çiğnemekten ilk kez bir kurye şirketine para cezası kesildi.

Çalışma Bakanlığı Müfettişliği, Ağustos 2021'de yürürlüğe giren yasa kapsamında zorunlu olan işçi haklarını çiğneyerek çalıştırdığı bisikletli kuryelerin sosyal güvenlik primlerini ödemediği ve sahte serbest meslek belgesi kullandığı gerekçesiyle Glovo şirketine 78,9 milyon avro para cezası kesti.

Glovo'nun Barselona ve Valensiya kentlerindeki çalışanlarıyla bağlantılı olan para cezasının yaklaşık 50 milyon avrosunun sahte serbest meslek belgesi kullanmaktan, 29 milyon avrosunun da sosyal güvenlik borcundan kaynaklandığı belirtildi.

Söz konusu şirketin Barselona'da 8 bin 331, Valensiya'da da 2 bin 283 çalışanı bulunurken, tüm bu çalışanların yasa düzenlemesinin yapılması istendi.

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yasanın gücü bu tip çalışan şirketlerin üzerine düşecektir. İşçilerin haklarının çiğnenmesinin yanı sıra bu şirket Bakanlık müfettişlerinin çalışmalarını engellemeye çalışmıştır. Bu, sosyal, demokrat ve hukuk devletinde kabul edilemez. Şirketler, yasanın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya'da işçi haklarını çiğneyen kurye şirketine 78,9 milyon avroluk para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da işçi haklarını çiğneyen kurye şirketine 78,9 milyon avroluk para cezası - Son Dakika
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