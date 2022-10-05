İspanya Merkez Bankası, ülkeye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'e düşürdü - Son Dakika
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İspanya Merkez Bankası, ülkeye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'e düşürdü

05.10.2022 15:08
İspanya Merkez Bankası, ülkeye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'e düşürdü

İspanya Merkez Bankası, ülkeye ilişkin 2023 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,4'e düşürdü.

İspanya Merkez Bankası, ülkeye ilişkin 2023 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,4'e düşürdü.

İspanya Merkez Bankası raporunda, daha önce yüzde 2,8 olarak belirlenen 2023 yılı ekonomik büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,4'e çekildiği belirtildi.

Yıl sonu enflasyon ortalamasının yüzde 8,7 olarak öngörüldüğü, bu oranın 2023'te yüzde 5,6'ya, 2024'te ise yüzde 1,9'a düşeceği kaydedilen raporda, İspanya'da kamu açığının GSYH'ye oranının 2022'de yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2023'te de yüzde 4'ten yüzde 4,5'e yükseltilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşının yarattığı kriz ve belirsizlik ortamından dolayı İspanyol ekonomisinin Kovid-19 öncesi dönemdeki seviyenin halen altında olduğu belirtilen raporda, üretimde ve dünya taşımacılığında darboğazların olabileceği, ekonomideki gidişatın savaşın seyrine göre değişebileceği vurgulandı.

Uzmanlar da ekonomiyi zor bir yılın beklediğini, küçülmenin olasılık dahilinde olduğunu belirtti.

Bu arada, İspanya'da sol koalisyon hükümeti, hafta içinde, ekonomik rakamlarını revize ederek 2023 yılı için daha önce öngördüğü yüzde 2,7'lik büyüme tahminini yüzde 2,1'e indirmişti.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya Merkez Bankası, ülkeye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'e düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya Merkez Bankası, ülkeye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'e düşürdü - Son Dakika
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