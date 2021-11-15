İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu

Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip İspanya kökenli BBVA, bankanın geri kalan hisselerini almak için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdi. Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapan şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") yapılmasına karar verdi.

İSPANYOLLAR TÜM PAYLARI İSTİYOR

BBVA, şirketin toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden 2 milyar 93 milyon 700 bin adet paya paya sahip. Gönüllü pay alım teklifi, BBVA'nın mülkiyetinde bulunan bahsi geçen bu paylar hariç, şirketin sermayesini temsil eden tüm paylara yönelik. Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL olacak. Eğer bu teklif ve anlaşma gerçekleşirse alım bedeli 25 milyar 697 milyon Türk Lirası olacak.

TAMAMI BBVA'NIN OLACAK

Halihazırda BBVA, Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor. Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50,15'ini temsil eden 2,1 milyar adet paya yönelik.

2011'de, General Electric'in küresel krizin etkisiyle, ABD ve Avrupa'da finans sektöründen çıkma kararı üzerine, İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu.

Bankanın hakim ortağı, 2015 yılında yüzde 14,89 ve 2017 yılında yüzde 9,95'lik satın alımları ile hisselerinin yüzde 49,85'ine sahip olmuştu.